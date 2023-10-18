Украинцам назвали продукты, которые скоро подорожают

Несмотря на прогнозируемый рост цен, стоимость большинства продуктов осенью 2023 года стоят несколько дешевле, чем в этот же период прошлого года.
В Украине прогнозируют скачок цен на главные продукты питания, подорожание коснется большинства продуктов – овощи, фрукты, молочная продукция, куриные яйца и прочее.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины Александр Гайду.
По его словам, цены на овощи и фрукты будут постепенно повышаться, ожидается подорожание на 5-10-% ежемесячно. Стоимость молочной продукции вырастет на 3-5%. А вот рекордсменом по росту цен в этом году снова станут куриные яйца.
Ожидается, что стоимость яиц вырастет до 75 гривен за десяток, то есть до того же уровня, что и в прошлом году.
Как утверждает Гайду, традиционно с наступлением осени начинают расти цены на овощи и фрукты, ведь с похолоданием их нужно хранить в специальных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и сокращению предложения, поскольку далеко не все хозяйства имеют такие хранилища. Те у кого нет возможности создать соответствующие условия, пытаются реализовать свою продукцию по более низким ценам еще до наступления холодов. Хозяйства, имеющие возможность хранить овощи и фрукты зимой стараются сохранить запасы до весны или начала лета, когда цены будут намного выше, чем в сезон сбора урожая.
По словам народного депутата, несмотря на то, что прогнозируемый рост цен, стоимость большинства продуктов осенью 2023 года ниже, чем была в прошлом году. Например, стоит обратить внимание на гречку, эта популярная крупа подешевела более чем в два раза. Кстати, в этом году фермеры собрали рекордный урожай гречки, поэтому это будет стимулировать и дальнейшее снижение цен на эту крупу.
Несмотря на прогнозы относительно роста цен, такая ситуация на рынке является сезонной.
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