Українцям назвали продукти, які скоро здорожчають

Попри прогнозоване зростання цін, більшості продуктів восени 2023 року коштують дещо дешевше, ніж в цей же період минулого року.

В Україні прогнозують стрибок цін на головні продукти харчування, подорожчання торкнеться більшості продуктів — овочі, фрукти, молочна продукція, курячі яйця та інше.

Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України Олександр Гайду.

За його словами, ціни на овочі та фрукти будуть поступово підвищуватися, очікується здорожчання на 5-10-% щомісяця. Вартість молочної продукції зросте на 3-5%. А ось рекордсменом зі зростання цін цього року знову стануть курячі яйця.

Очікується, що вартість яєць зросте до 75 гривень за десяток, тобто до того ж рівня, що і минулого року.

Як стверджує Гайду, традиційно з настанням осені починають зростати ціни на овочі та фрукти, адже з похолоданням їх потрібно зберігати в спеціальних сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та скорочення пропозиції, оскільки далеко не всі господарства мають такі сховища. Ті в кого немає можливості створити відповідні умови, намагаються реалізувати свою продукцію за нижчими цінами ще до настання холодів. Господарства, що мають можливість зберігати овочі та фрукти взимку стараються зберегти запаси до весни чи початку літа, коли ціни будуть набагато вищими, ніж в сезон збору врожаю.

За словами народного депутата, попри те, що прогнозоване зростання цін, вартість більшості продуктів осінню 2023 року нижча, ніж була минулого року. Для прикладу, варто звернути увагу на гречку, ця популярна крупа подешевшала більше ніж у два рази. До речі, цього року фермери зібрали рекордний врожай гречки, тому це буде стимулювати й подальше зниження цін на цю крупу.

Попри прогнози щодо зростання цін, така ситуація на ринку є сезонною.