Сразу 4 категории пенсионеров получат приличную прибавку: кто, когда и сколько 

В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено повышение пенсионных выплат сразу четырем категориям пенсионеров.

Пересмотрят пенсионные выплаты украинцев уже в начале 2024 года – в январе, а затем в марте и апреле.

Повышение пенсионных выплат от государства коснется тех украинцев, которые получают минимальную пенсию. Их выплата вырастет с 2 093 гривны до 2 361 гривны. Максимальная пенсия тоже вырастет с 20 930 гривен до 23 610 гривен. Отметим, что максимальная пенсия в Украине не превышает десять минимальных выплат.

Также повышение коснется тех пенсионеров, которые достигли 65 лет и имеют весь необходимый стаж. Минимальная выплата для них вырастет с 2 680 гривен до 2 840 гривен. А в апреле их пенсионные выплаты увеличатся до 3 200 гривен.

Также на март 2024 года запланирована большая индексация пенсионных выплат. Как отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль для начисления справедливых пенсий будет введена специальная система баллов, которая имеет целью выравнивание разницы выплат между пенсионерами, что вышли на пенсию несколько лет назад, и теми, кто вышел на заслуженный отдых более десяти лет назад. Таким образом выплаты пенсионеров, которые вышли на пенсию давно “подтянут” до современного уровня. Утверждают, что разница в выплатах может достигать тысячи гривен. Особенно это касается бюджетников, ведь занимая идентичные должности и в свое время получая среднюю заработную плату, их пенсии очень сильно отличаются.

Отметим, что расходы на социальные выплаты, в том числе пенсии, заложены в государственный бюджет 2024 года, а сумма увеличена по сравнению с прошлым годом. Минсоц занимает второе место по финансированию на следующий год, сразу после оборонной сферы. Однако бюджет все еще не принят, поэтому стопроцентной гарантии его принятия, возможно внесение изменений в тех или иных пунктах, однако пенсионеры очень рассчитывают на повышение выплат, ведь товары первой необходимости постоянно дорожают.