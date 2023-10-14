Одразу 4 категорії пенсіонерів отримають пристойну надбавку: хто, коли та скільки 

В проєкті бюджету на 2024 рік передбачене підвищення пенсійних виплат одразу чотирьом категоріям пенсіонерів.

Переглянуть пенсійні виплати українців вже на початку 2024 року — у січні, а потім в березні та квітні.

Підвищення пенсійних виплат від держави торкнеться тих українців, які отримують мінімальну пенсію. Їх виплата зросте з 2 093 гривні до 2 361 гривні. Максимальна пенсія теж зросте з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Зазначимо, що максимальна пенсія в Україні не перевищує десять мінімальних виплат.

Також підвищення торкнеться тих пенсіонерів, які досягли 65 років та мають весь необхідний стаж. Мінімальна виплата для них зросте з 2 680 гривень до 2 840 гривень. А у квітні їх пенсійні виплати збільшаться до 3 200 гривень.

Також на березень 2024 року запланована велика індексація пенсійних виплат. Як зазначає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль для нарахування справедливих пенсій буде запроваджена спеціальна система балів, яка має на меті вирівнювання різниці виплат між пенсіонерами, що вийшли на пенсію кілька років тому, та тими, хто вийшов на заслужений відпочинок понад десять років тому. Таким чином виплати пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно “підтягнуть” до сучасного рівня. Стверджують, що різниця у виплатах може сягати тисячі гривень. Особливо це стосується бюджетників, адже займаючи ідентичні посади та свого часу отримуючи середню заробітну плату, їх пенсії дуже сильно відрізняються.

Зазначимо, що видатки на соціальні виплати, в тому числі пенсії, закладені в державний бюджет 2024 року, а сума збільшена у порівнянні з минулим роком. Мінсоц займає друге місце за фінансування на наступний рік, одразу після оборонної сфери. Однак бюджет все ще не ухвалений, тож стовідсоткової гарантії його ухвалення, можливе внесення змін в тих чи інших пунктах, однак пенсіонери дуже розраховують на підвищення виплат, адже товари першої необхідності постійно дорожчають.