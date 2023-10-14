ДТЭК обнародовали графики отключения света: стало известно когда их применят

Украинцы обратили внимание на графики отключения электроэнергии для Киевской, Одесской Днепропетровской областей и Киева. Также на сайтах местных облэнерго есть графики отключения. Однако украинцев призывают не паниковать, эти графики обнародовали все лето, но пока не применяли.

Об этом сообщили в ДТЭК. Энергетики уверяют, что графики отключений опубликованы постоянно, однако об их применении будет сообщено дополнительно

Графики опубликованы на сайтах компании для каждого региона. Каждый график представляет собой таблицу разбитую на дни недели и часы и имеют следующие отметки:

поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества не будет;

поля с перечеркнутой серой молнией оповещают о возможных отключениях;

белые поля – свет есть и отключения не планируются, исключение – аварийные ситуации во время атак оккупантов.

Над графиком есть поле с информацией о текущем состоянии с подачей электричества. Сейчас во всех регионах отключения не применяют, а если электроснабжение отключено, то вероятно возникла аварийная ситуация.

Для каждого региона максимальное время отключения определяется по-разному, например, для Киева допускают 4 часа полного отключения, 3 – возможного, 2 – без отключений.

В то же время четких сроков отключения света нет, как и окончательного понимания того, будут ли его отключать вообще.

Поэтому графики следует воспринимать как подготовку к возможным проблемам. По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, если оккупанты снова будут атаковать энергосистему Украины, то избежать блэкаутов не получится.

Недавно украинцев предупреждали о необходимости приобрести генераторы и проверить состояние уже имеющихся, дополнительно приобрести топливо для них, а также позаботиться о других источниках питания – батарейки для фонариков, павербанки, гирлянды на батарейках и прочее. Будем надеяться, что отключений не будет, или они не будут длительными, но лучше готовиться уже сейчас, чтобы потом блэкаут не стал неожиданностью.