ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла: стало відомо коли їх застосують

Українці звернули увагу на графіки відключення електроенергії для Київської, Одеської Дніпропетровської областей та Києва. Також на сайтах місцевих обленерго є графіки відключення. Однак українців закликають не панікувати, ці графіки оприлюднювали все літо, але поки не застосовували.

Про це повідомили в ДТЕК. Енергетики запевняють, що графіки відключень опубліковані постійно, однак про їх застосування буде повідомлено додатково

Графіки опубліковані на сайтах компанії для кожного регіону. Кожен графік являє собою таблицю розбиту на дні тижня та години та мають наступні позначки:

поля з перекресленою чорною блискавкою означають, що в цей час електрики не буде;

поля з перекресленою сірою блискавкою оповіщають про можливі відключення;

білі поля — світло є і вимкнення не плануються, виключення — аварійні ситуації під час атак окупантів.

Над графіком є поле з інформацією про поточний стан з подачею електрики. Наразі у всіх регіонах відключення не застосовують, а якщо електропостачання відключене, то ймовірно виникла аварійна ситуація.

Для кожного регіону максимальний час відключення визначається по-різному, наприклад, для Києва допускають 4 години повного відключення, 3 — можливого, 2 — без відключень.

Водночас чітких термінів відключення світла немає, як і остаточного розуміння того, чи будуть його відключати взагалі.

Тож графіки варто сприймати як підготовку до можливих проблем. За словами очільника Міненерго Германа Галущенко, якщо окупанти знову атакуватимуть енергосистему України, то уникнути блекаутів не вийде.

Недавно українців попереджали про необхідність придбати генератори та перевірити стан вже наявних, додатково придбати паливо для них, а також подбати про інші джерела живлення — батарейки для ліхтариків, павербанки, гірлянди на батарейках та інше. Будемо сподіватися, що відключень не буде, або вони не будуть тривалими, але краще готуватися вже зараз, щоб потім блекаут не став несподіванкою.