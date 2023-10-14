Нутриціологи поділилися супер корисним салатом, що складається лише з одного інгредієнта

Сьогодні здорове харчування є дуже популярним. Його пропагує не лише молодь, відомі люди та інфлюенсери, а й експерти зі здорового харчування такі як нутриціологи, дієтологи тощо. Харчуватися правильно зовсім не складно. Для цього не потрібно придумувати якісь грандіозні страви чи витрачати на продукти набагато більше коштів, ніж зазвичай. Інколи правильне харчування може обійтися навіть дешевше. Наприклад, спеціалісти поділилися салатом, який має мега користь для організму і складається всього з одного інгредієнта, який до того ж є у кожного вдома.

Це салат з буряка

Мова про червоний буряк, який є надзвичайно корисним для серця та судин. Він гарно впливає на печінку і навіть може пригнічувати ріст недоброякісних пухлин. Робити салат з червоного буряка варто кілька разів на тиждень, і їсти його можна змалку, щоправда, дитячі порції мають бути індивідуальними й звісно ж з урахуванням, що в малечі немає алергії на цей продукт. Щодо рецепта, то він максимально простий.

Інгредієнти:

Буряк – 600 г Сіль – 2/3 ч.л. Цукор – 2 ч.л. Оцет яблучний 6% – 2 ст Рослинна олія – 3 ст.л. Часник – 3 зубчики Коріандр мелений – 1 ч.л. Майоран – 1 ч.л. Чорний мелений перець – 1/4 ч.л. Перець пекучий – 1/4 ч. л. Кунжут – 2 ст.л.

Спочатку потрібно зварити буряк та очистити його від шкурки. Далі натираємо його на великій терці або ж такій, що призначена для моркви по-корейськи. Наступний етап, додавання солі, цукрового піску та оцту. Далі роздавлюємо часник і додаємо у загальну масу. Додаємо всі інші спеції окрім кунжуту. Дальше заправляємо салат олією, а кунжут обсмажуємо на сухій сковорідці до появи пряного аромату. Важливо його не перетримати, щоб він не почорнів. Висипаємо кунжут у салат, ретельно перемішуємо і все готово.