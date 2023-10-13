Стало известно, почему могут отменить выплаты для ВПЛ и что в ближайшее время изменится для этой категории лиц

В настоящее время внутренне перемещенные лица получают ежемесячное пособие от государства. Это 2000 гривен на одного взрослого и 3000 гривен на человека с инвалидностью или ребенка. Однако относительно этой выплаты уже озвучено много изменений. К примеру, при каких условиях ее можно потерять. И не возрастет ли ее размер в ближайшее время?

Выплату можно потерять по одной причине

Было множество недостоверной информации о том, что выплаты можно потерять, если лицо со статусом ВПЛ устроится на работу или возьмет кредит. На самом деле, это пока никак не влияет на начисление помощи. Однако ее могут отменить, если кто-то из членов семьи совершит покупку на сумму более 100 000 гривен. То есть это может быть новый автомобиль, недвижимость, ценные бумаги или, например, криптовалюта.

Среди других изменений следует отметить, что с 1 ноября выплаты будут начисляться не на каждого члена семьи, а на всю семью. Как это будет происходить и о каких суммах идет речь пока неизвестно.

Что касается размера выплат, то пока они остаются неизменными. Однако в 2024 году должен вырасти минимальный прожиточный минимум, а значит, минимальная пенсия и зарплата. И соответственно социальные выплаты тоже. Уже известно, что некоторые благотворительные организации повышают размер выплат с 2200 гривен на человека до 3600 гривен. Речь о тех фондах, что с начала войны точечно оказывают трехмесячную денежную помощь, отдельным категориям людей: переселенцам, люди, жившие в оккупации, люди, близкие к линии фронта и т.д. Ожидается, что в ближайшее время размеры денежной помощи будут увеличивать все компании, которые помогали и будут помогать украинцам.

Также, лицам со статусом ВПЛ нужно время от времени следить за тем, подходит ли их область для оформления этого статуса. Ведь список областей часто меняется. К примеру, жители киевской области раньше могли оформлять статус ВПЛ, а сейчас уже нет.