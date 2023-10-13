Стало відомо, чому можуть скасувати виплати для ВПО і що найближчим часом зміниться для цієї категорії осіб

Наразі внутрішньо переміщені особи отримують щомісячну допомогу від держави. Це 2000 гривень на одного дорослого і 3000 гривень на особу з інвалідністю або дитину. Однак, стосовно цієї виплати вже озвучено багато змін. Наприклад, за яких умов її можна втратити. Та чи не зросте її розмір найближчим часом?

Виплату можна втратити через одну причину

Було безліч неправдивої інформації стосовно того, що виплати можна втратити, якщо особа зі статусом ВПО влаштується на роботу або ж візьме кредит. Насправді це наразі ніяк не впливає на нарахування допомоги. Однак її можуть скасувати, якщо хтось з членів сім’ї зробить покупку на суму понад 100 000 гривень. Тобто це може бути нове авто, нерухомість, цінні папери чи, наприклад, криптовалюта.

Серед інших змін, варто наголосити, що з 1 листопада виплати нараховуватимуть не на кожного члена сім’ї, а на всю родину. Як це відбуватиметься та про які суми йде мова поки невідомо.

Щодо розміру виплат, то поки вони залишаються незмінними. Однак у 2024 році має зрости мінімальний прожитковий мінімум, а відтак мінімальна пенсія і зарплата. І відповідно соціальні виплати також. Наразі вже відомо, що деякі благодійні організації підвищують розмір виплат з 2200 гривень на особу до 3600 гривень. Мова про ті фонди, які від початку війни точково надають тримісячну грошову допомогу, окремим категоріям людей: переселенцям, люди, які жили в окупації, люди, які близько до лінії фронту тощо. Очікується, що найближчим часом розмір грошової допомоги збільшуватимуть всі компанії, які допомагали й будуть допомагати українцям.

Також, особам зі статусом ВПО потрібно час від часу слідкувати за тим, чи їхня область ще підходить для оформлення цього статусу. Адже перелік областей часто змінюється. Наприклад, мешканці київської області раніше могли оформлювати статус ВПО, а зараз вже ні.