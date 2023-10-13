По Украине массово распространяются фальшивые деньги: какие 2 купюры подделывают чаще всего

В Украине массово распространяют фальшивки в сети. И хотя Национальный банк заявляет о сокращении количества фальшивых денег, реальная статистика неизвестна, а злоумышленники создают новые схемы распространения фальшивых купюр.

Статистика за прошлый год не точная из-за полномасштабной войны, поэтому сколько на самом деле в Украине фальшивых денег сказать просто невозможно. Однако их количество постоянно растет. Подделки изготавливают по всей стране и распространяют практически беспрепятственно. Фальшивые деньги можно приобрести в соцсетях. Мошенники предлагают пополнить указанный номер телефона, получить деньги Новой почтой или через “закладки”.

В соцсетях работают десятки онлайн-магазинов, которые предлагают фальшивые купюры. Как рассказал анонимный продавец фальшивок в Telegram журналистам издания OBOZREVATEL, они упаковывают посылки и отправляют Новой почтой после полной предоплаты. Если с посылкой что-то случится в пути, то деньги не возвращают. Также фальшивки распространяют “заведениями”, такие тайники есть во многих городах.

Все продавцы обещают высокое качество печати, гарантируют, что купюры не отличаются от настоящих. Кроме того, фальшивки якобы принимают некоторые банкоматы и терминалы.

Новая почта не будет проверять посылку, если она уже упакована. Этим и пользуются фальшивомонетчики. Почтовый оператор – это самый дешевый способ распространения фальшивых денег, но и самый опасный. Если на почте обнаружат незаконную посылку, то они легко отследят получателя.

За тысячу гривен мошенники предлагают прислать три тысячи гривен, за полторы – пять с половиной, а за пять тысяч аж восемнадцать тысяч гривен. Также продают фальшивые доллары – за 100 настоящих можно получить 300 фальшивых.

Однако вестись на подобные схемы не стоит, во-первых – это уголовная ответственность, а во-вторых – фальшивомонетчики могут не прислать денег и вы потеряете свое. Помните, бесплатный сыр только в мышеловке