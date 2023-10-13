Україною масово поширюються фальшиві гроші: які купюри підробляють найчастіше

В Україні масово поширюють фальшивки у мережі. І хоча Національний банк заявляє про скорочення кількості фальшивих грошей, реальна статистика невідома, а зловмисники створюють нові схеми поширення фальшивих купюр.
Статистика за минулий рік не точна через повномасштабну війну, тож скільки насправді в Україні фальшивих грошей сказати просто неможливо. Однак їх кількість постійно зростає. Підробки виготовляють по всій країни та поширюють практично без перешкод. Фальшиві гроші можна придбати в соцмережах. Шахраї пропонують поповнити вказаний номер телефону, отримати гроші Новою поштою або через “закладки”.
В соцмережах працюють десятки онлайн-магазинів, які пропонують фальшиві купюри. Як розповів анонімний продавець фальшивок в Telegram журналістам видання OBOZREVATEL, вони запаковують посилки та відправляють Новою поштою після повної передоплати. Якщо з посилкою щось станеться в дорозі, то гроші не повертають. Також фальшивки поширюють “закладами”, такі схованки є в багатьох містах.
Всі продавці обіцяють високу якість друку. гарантують, що купюри не відрізняються від справжніх. Крім того, фальшивки ніби-то приймають деякі банкомати та термінали.
Нова пошта не буде перевіряти посилку, якщо вона вже запакована. Цим і користуються фальшивомонетники. Поштовий оператор — це найдешевший спосіб поширення фальшивих грошей, але й найнебезпечніший. Якщо на пошті виявлять незаконну посилку, то вони легко відстежити отримувача.
За тисячу гривень шахраї пропонують надіслати три тисячі гривень, за півтори — п’ять з половиною, а за п’ять тисяч аж вісімнадцять тисяч гривень. Також продають фальшиві долари — за сто справжніх можна отримати триста фальшивих.
Однак вестися на подібні схеми не варто, по-перше — це кримінальна відповідальність, а по-друге — фальшивомонетники можуть не надіслати грошей і ви втратите своє. Пам’ятайте, безкоштовний сир лише в мишоловці.
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