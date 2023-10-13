У украинцев не получается подать показатели газа: какими будут последствия и что говорят в Нафтогазе

Украинцы массово жалуются, что после перехода на услуги Нафтогаза, у них не получается передать показания счетчика / Их аккаунты на 104.ua заблокировали, а платежки не сохранились.

В Нафтогазе прислушались к жалобам своих клиентов и опубликовали на официальной странице в Facebook инструкцию о том, как передать показания счетчика. Узнать личный счет можно на сайте GASUA. Для этого нужно нажать на пункт “№ лицевого счета” (для этого нужно указать ЕВС-код) или на сайте gas.ua в разделе “Узнать номер счета). В этом случае также нужно указать ЕИС-код.

ЕИС-код – это своего рода “персональный газовый номер” объекта газоснабжения (точки учета объекта газоснабжения), EIC-код содержит 16 символов (цифры и буквы). Он будет выглядеть примерно так 56XM19A205987456. Узнать свой ЭИС-код можно такими способами:

в личном кабинете оператора газораспределительной сети (облгаза) раздел о личных данных;

в договоре по поставке газа, если вы его храните в бумажном виде (заявление-присоединение является обязательной частью договора, именно в нем есть этот код);

в счете за распределение газа.

Также обратите внимание, чтобы не получить платежку с ошибкой, нужно самостоятельно вносить показатели счетчика с 28 по 5 число каждого месяца. Даже если вы не проживаете в доме и не пользуетесь голубым топливом, но не хотите его отключать, то все равно нужно подавать показатели, даже если цифра не изменилась.

В сообщении речь идет о том, что бытовой потребитель который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа должен каждый месяц по состоянию на первое число снимать фактические показатели счетчика газа и подавать его в течение пяти суток, до 5 числа включительно.

Напомним, что с октября часть украинцев будут платить меньше за транспортировку газа.