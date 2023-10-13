В українців не виходить подати показники газу: якими будуть наслідки та що кажуть в Нафтогазі

Українці масово скаржаться, що після переходу на послуги Нафтогазу, в них не виходить передати показники лічильника /Їхні акаунти на 104.ua заблокували, а платіжки не збереглися.

В Нафтогазі прислухалися до скарг своїх клієнтів та опублікували на офіційній сторінці у Facebook інструкцію про те, як передати показники лічильника. Дізнатися особистий рахунок можна на сайті GASUA. Для цього потрібно натиснути на пункт “№ особового рахунку” (для цього потрібно вказати ЄВС-код) або на сайті gas.ua у розділі “Дізнатися номер рахунку). В цьому разі також потрібно вказати ЄІС-код.

ЕІС-код — це свого роду “персональний газовий номер” об’єкта газопостачання (точки обліку об’єкта газопостачання), EIC-код містить 16 символів (цифри та літери). Він виглядатиме приблизно так 56XM19A205987456. Дізнатися свій ЕІС-код можна такими способами:

в особистому кабінет оператора газорозподільної мережі (облгазу) розділ про особисті дані;

у договорі з постачання газу, якщо ви його зберігаєте в паперовому вигляді (заява-приєднання є обов’язковою частиною договору, саме в ній є цей код;

у рахунку за розподіл газу.

Також зверніть увагу, щоб не отримати платіжку з помилкою, потрібно самостійно вносити показники лічильника з 28 по 5 число кожного місяця. Навіть якщо ви не проживаєте в будинку та не користуєтесь блакитним паливам, але не хочете його відключати, то все одно потрібно подавати показники, навіть якщо цифра не змінилася.

У повідомленні мова йде про те, що побутовий споживач який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу повинен кожного місяця станом на перше число знімати фактичні показники лічильника газу та подавати його протягом п’яти діб, до 5 числа включно.

Нагадаємо, що з жовтня частина українців платитиме менше за транспортування газу.