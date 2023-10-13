Google Pixel 8 Pro підпалили, подряпали і погнули на відео

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсен поділився новим відеороликом, в якому він протестував свіжий флагман Google Pixel 8 Pro на міцність.
Як завжди, Зак почав серію тестів з перевірки на стійкість до подряпин – тут все так само погано, як і в торішньому поколінні Pixel.
На екрані та на металевих рамках залишилися глибокі подряпини. Крім того, дисплей погано переносить контакт із вогнем – після 17 секунд впливу запальничкою, на екрані залишилася чорна пляма.
Зате на відміну від торішнього Pixel 7 Pro, який можна було погнути невеликими зусиллями, новинка вистояла відмінно в тесті на згинання. Гаджет не тріснув і не викривився.
Судячи з усього, Google внесла зміни в конструкцію Pixel 8 Pro.
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