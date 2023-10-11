В Україні запустили важливу послугу для всіх власників кредиток

Сервіс вже доступний на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України цілодобово.

Національний банк України створив онлайн-сервіс за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їх ім’я кредити.

Про це повідомили в прес службі Національного банку України.

Послуга надається фізичним особам безкоштовно. В НБУ пояснили, як буде працювати нова послуга. Сервіс доступний на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України в форматі 24 на 7.

Єдине обмеження — на сьогодні інформація надається лише за кредитами сума яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат (зараз це 617 тисяч гривень).

Щоб перевірити свої дані, потрібно перейти за посиланням https://cr.bank.gov.ua/ та авторизуватися за допомогою системи Bank ID Національного банку України. У відповідь на онлайн запит буде видано звіт з актуальною на момент подання запиту інформації. У звіті також будуть дані про:

умови та забезпечення кредиту та стану виконання обов’язків;

найменування банку-кредитору та дату надання їм інформації в Кредитний реєстр Національного банку України.

Звіт може бути сформований та збережений у файл в форматі PDF.

В Кредитному реєстрі Національного банку України доступна інформація про кредит в банках, в тому числі тих, що перебувають на етапі ліквідації. Водночас з Кредитного реєстру Національного банку України не є офіційним документом, водночас ця інформація дозволяє контролювати свої фінанси та при потребі уточняти дані, звернувшись до банку-кредитору. Також в НБУ зазначають, що учасники Кредитного реєстру Національного банку України — банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, дані оновлюються щомісячно станом на перше число.

Нагадаємо, що з 3 жовтня в Україні скасували фіксований курс долара. Вже в найближчий тиждень чи два, ситуація на ринку валют стабілізується, тоді можна буде робити висновки щодо подальшої ситуації.