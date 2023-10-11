В Украине запустили важную услугу для всех владельцев кредиток

Сервис уже доступен на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины круглосуточно.
Национальный банк Украины создал онлайн-сервис с помощью которого граждане могут получить информацию из Кредитного реестра НБУ о выданных на их имя кредитах.
Об этом сообщили в пресс службе Национального банка Украины.
Услуга предоставляется физическим лицам бесплатно. В НБУ объяснили, как будет работать новая услуга. Сервис доступен на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины в формате 24 на 7.
Единственное ограничение – на сегодня информация предоставляется только по кредитам сумма которых превышает 100 минимальных заработных плат (сейчас это 617 тысяч гривен).
Чтобы проверить свои данные, нужно перейти по ссылке https://cr.bank.gov.ua/ и авторизоваться с помощью системы Bank ID Национального банка Украины. В ответ на онлайн запрос будет выдан отчет с актуальной на момент подачи запроса информации. В отчете также будут данные об:
- условиях и обеспечении кредита и состояния выполнения обязательств;
- наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр Национального банка Украины.
Отчет может быть сформирован и сохранен в файл в формате PDF.
В Кредитном реестре Национального банка Украины доступна информация о кредите в банках, в том числе находящихся на этапе ликвидации. В то же время из Кредитного реестра Национального банка Украины не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор. Также в НБУ отмечают, что участники Кредитного реестра Национального банка Украины – банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц, данные обновляются ежемесячно по состоянию на первое число.
Напомним, что с 3 октября в Украине отменили фиксированный курс доллара. Уже в ближайшую неделю или две, ситуация на рынке валют стабилизируется, тогда можно будет делать выводы относительно дальнейшей ситуации.
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