Будинки по 10 000 гривень: де в Україні можна за безцінь купити нерухомість

Під час війни все дуже сильно змінилося. Мільйони українці змушені були покинути свої домівки й не у всіх була можливість орендувати житло, чи тим паче придбати нове у більш безпечних регіонах. Почало виникати багато ситуацій, коли люди просто знаходили на хуторах чи в селах покинуті хати й поселялися в них. Про це навіть з’явилося безліч блогів, де новоспечені блогери транслюють своє нове сільське життя, показують, як роблять у покинутих хатах ремонти власними руками, реставрують старі меблі тощо. Цей своєрідний тренд породив інший тренд. Тепер люди, які мають старенькі будинки, почали виставляти їх на продаж за символічні суми. Відтак, купити повноцінну хату можна навіть за 10 000 гривень. Де такі пропозиції є прямо зараз, розповідаємо.

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Для прикладу, наразі за 10 000 гривень продається будинок у Дніпропетровській області в селі Грушеватка. В оголошенні вказано, що будинок невеличкий, всього 42 м2, також є власна територія площею у 40 соток. Дім знаходиться у мальовничій місцевості біля озера, а до міста всього 10 кілометрів. Продавець вказав, що це гарний варіант для дачі, однак й жити в будинку теж можна.

“Продам будиночок. Є колодязь (відсутнє верхнє кільце), сарай в аварійному стані. У будиночку є електрика (без боргів). Також є плитка для топки дровами, але без верхнього листа та духовки (украли). До будинку потрібно докласти руки, адже пару років ніхто ним не займався. Немає бажання. З документів є техпаспорт додому. Є договір купівлі продажу на попереднього власника“, – йдеться в оголошенні.

Насправді такі варіанти є у багатьох областях і навіть на заході країни, де зараз житло навпаки сильно подорожчало. Просто шукати потрібно по віддалених селах, де до райцентру хоча б 15-20 кілометрів.