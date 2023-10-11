Дома по 10 000 гривен: где в Украине можно за бесценок купить недвижимость

Во время войны все сильно изменилось. Миллионы украинцы вынуждены были покинуть свои дома и не у всех была возможность арендовать жилье или тем более приобрести новое в более безопасных регионах. Начало возникать много ситуаций, когда люди просто находили на хуторах или в селах заброшенные дома и поселялись в них. Об этом даже появилось множество блогов, где новоиспеченные блоггеры транслируют свою новую деревенскую жизнь, показывают, как делают в заброшенных домах ремонты собственными руками, реставрируют старую мебель и т.д. Этот своеобразный тренд породил другой тренд. Теперь люди, имеющие старые домики, начали выставлять их на продажу за символические суммы. Следовательно, купить полноценный дом можно даже за 10 000 гривен. Где такие предложения есть прямо сейчас, рассказываем.

Искать такие предложения лучше всего на онлайн площадках по продажам

Например, сейчас за 10 000 гривен продается дом в Днепропетровской области в селе Грушеватка. В объявлении указано, что дом небольшой, всего 42 м2, также есть собственная территория площадью 40 соток. Дом находится в живописной местности у озера, а до города всего 10 километров. Продавец указал, что это хороший вариант для дачи, но и жить в доме тоже можно.

“Продам домик. Есть колодец (отсутствует верхнее кольцо), сарай в аварийном состоянии. В домике есть электричество (без долгов). Также есть плитка для топки дровами, но без верхнего листа и духовки (украли). К дому нужно приложить руки ведь пару лет никто им не занимался. Нет желания. Из документов есть техпаспорт на дом. Есть договор купли продажи на предыдущего владельца”, – говорится в объявлении.

На самом деле, такие варианты есть во многих областях и даже на западе страны, где сейчас жилье наоборот сильно подорожало. Просто искать нужно по отдаленным селам, где к райцентру хотя бы 15-20 километров.