Стало відомо, якою буде середня пенсія у 2024 році, та чи зросте вона у всіх пенсіонерів

Наразі вже відомо, що мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році зростуть. Нові цифри вже закладено у проєкт бюджету та озвучено на загал. Відомо, що зарплата повинна зрости спочатку до 7000 гривень, а потім і до 8000. А от мінімальна пенсія зросте всього на пару сотень, тоді як середня виплата повинна зупинитися в межах 6000 гривень. Тобто, якщо порівнювати з 2023 роком, а зараз середня пенсія становить 5 300 гривень, то у наступному році вона зросте на 20%.

Зростуть всі виплати в рамках березневої індексації

Підвищення виплат не варто чекати раніше березня. Саме у березні відбудеться індексація в рамках котрої всі виплати й зростуть, однак цього року вона відбуватиметься за новими принципами, принаймні так зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію та однакову індексацію”, – наголосив він.

Мовляв, саме такий принцип і дозволить підвищити середній розмір виплати на такий великий відсоток.

Також, слід зазначити, що на розмір соціальних виплат і пенсії впливатиме мінімальний прожитковий мінімум, який у наступному році має зрости. Якщо зараз він становить 2 093 гривні, то становитиме 2 361 гривню.

Повинні зрости й різноманітні соціальні виплати

Вперше від початку війни деякі благодійні організації заговорили про підвищення соціальної допомоги переселенцям. Замість стандартних 2200 гривень на особу тепер люди зможуть отримувати 3600 або 100 доларів, за теперішнім курсом. Щоправда, це підвищення наразі не торкається тих виплат для ВПО, які щомісячно нараховує держава. В такому випадку й надалі будуть приходити 2000 на дорослу особу і 3000 на неповнолітніх або осіб з інвалідністю.