Украинцам рассказали, как их счетчики влияют на платежи за газ

Почти каждый месяц возникают различные скандалы вокруг платежек за коммунальные услуги и газ, в частности. Люди жалуются, что используют меньшее количество газа, чем указанно в платежках. В результате должны эту разницу оплачивать не понимая, за что вообще платят. Эксперты рассказали, что есть несколько причин, почему цифры в платежках могут быть завышены. Во-первых, хозяева дома отказались от счетчика и платят за газ, опираясь на общепринятые нормативы. Во-вторых, показатели подаются несвоевременно, а делать это нужно с 1 по 5 число каждого месяца. В противном случае газораспределительная компания представляет показатели опираясь на собственные данные и предыдущие месяцы. Как показывает практика почти всегда эти цифры выше реальных на счетчике.
Почему счетчик нужен?
Вообще, действующее законодательство обязывает украинцев пользоваться счетчиками, однако есть возможность не устанавливать его и платить по нормативам. В таком случае от коммунальных услуг потребителя не отключат, но за них он будет платить по нормативам. Также важно, чтобы счетчик был установлен правильно. А это могут обеспечить только узкопрофильные специалисты, представители облгазов.
Согласно обще приемлемым нормам, счетчик должен быть расположен по следующим правилам:
- Не ближе 80 сантиметров от любого газового объекта: плита, газовый баллон, бойлер, колонка и т.д.
- Не ниже 120 см над полом.
Все эти требования специалисты знают, поэтому именно они должны устанавливать счетчик и ни в коем случае это не должен делать какой-либо посторонний человек.
За что могут оштрафовать?
Также следует знать, что в Украине возобновили проверки счетчиков. Их могут изымать для поверки и вернуть даже спустя два месяца. Потребителя должны обеспечить временным счетчиком полностью бесплатно. Однако если в ходе проверки окажется, что в работу прибора кто-то вмешивался, нарушена его целостность и т.д., то владельцам грозит немалый штраф.
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