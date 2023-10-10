Українцям розповіли, як їхні лічильники впливають на платіжки за газ

Майже кожного місяця спливають різноманітні скандали навколо платіжок за комунальні послуги й газ, зокрема. Люди скаржаться, що використовують меншу кількість газу ніж та, що зазначена у платіжках. В результаті мусять цю різницю оплачувати не розуміючи за що взагалі платять. Експерти розповіли, що є кілька причин, чому цифри у платіжках можуть бути завищеними. По-перше, господарі дому відмовилися від лічильника і платять за газ спираючись на загальноприйняті нормативи. По-друге, показники подаються невчасно, а робити це потрібно з 1 по 5 число кожного місяця. В протилежному випадку газорозподільна компанія подає показники спираючись на власні дані та попередні місяці. Як показує практика майже завжди ці цифри вищі, від реальних на лічильнику.

Чому лічильник потрібен?

Взагалі дійсне законодавство зобов’язує українців користуватися лічильниками, однак є можливість не встановлювати його і платити за нормативами. В такому випадку від комунальних послуг споживача не від’єднають, але за них він платитиме по нормативах. Також, важливо, щоб лічильник був встановлений правильно. А це можуть забезпечити лише вузькопрофільні спеціалісти, представники облгазів.

Згідно із загальноприйнятними нормами, лічильник має бути розташований за наступними правилами:

Не ближче ніж за 80 сантиметрів від будь-якого газового об’єкта: плита, газовий балон, бойлер, колонка тощо. Не нижче ніж 120 см над підлогою.

Всі ці вимоги фахівці знають, тож саме вони повинні встановлювати лічильник і в жодному разі це не має робити якась стороння людина.

За що можуть оштрафувати?

Також, слід знати, що в Україні відновили перевірки лічильників. Їх можуть вилучати для повірки й повернути навіть через два місяці. Натомість споживача мають забезпечити тимчасовим лічильником повністю безплатно. Однак якщо в ході перевірки виявиться, що до роботи приладу хтось втручався, порушена його цілісність тощо, то власникам загрожує чималий штраф.