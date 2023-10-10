В Україні почали виплату грошової допомоги на оплату комуналки: хто може отримати та куди звертатися

В Україні отримувати грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг можуть громадяни, дохід яких не дозволяє робити це самотужки. Це можуть бути як громадяни нашої країни, так і іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України законно та проживають в багатоквартирних або приватних будинках.

Щоб отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг в Україні, потрібно виконати кілька дій:

Отримати та заповнити заяву про призначення житлової субсидії. Заяву можна отримати в місцевому органі соціального захисту населення або завантажити на сайті Міністерства соціальної політики України.

Прикріпити до заяви копії документів, які підтвердять доходи та склад сім’ї, а саме паспорти всіх членів сім’ї, трудові книжки, довідки про дохід, пенсійні посвідчення та інше.

Подати заяву з документами до місцевого органу соціального захисту населення.

Очікувати розгляд заяви та субсидію.

Варто звернути увагу на той факт, що при призначенні житлової субсидії враховуються доходи всіх членів сім’ї та їх витрати на це житло. Також потрібно розуміти, що субсидія призначається на певний період. зазвичай рік, та потребує переоформлення.

Щодо того, які документи потрібні для оформлення субсидії, то базовий список виглядає так:

заява;

декларація;

серія та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової карточки платника податків;

адреса та рахунок в банку в форматі IBAN, на який буде поступати оплата.

Зверніть увагу, що оформити субсидію можна лише за умови відсутності заборгованості за комуналку. Щодо осіб, в яких є заборгованість, то вони все-таки можуть оформити субсидію, але лише за умови розв’язання питання боргу з постачальником послуги. Для цього потрібно звернутися до постачальника з проханням реструктуризувати борг чи відстрочити виплату. Маючи відповідний документ можна буде оформити субсидію.