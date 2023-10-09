Стосується всіх абонентів Київстар: влада прийняла доленосне рішення

Всі активи компанії “Київстар” заарештував суд. Активи контролювали російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Нагадаємо, що російські олігархи контролювали активи через нідерландську компанію VEON Ltd. Окрім приватного акціонерного товариства “Київстар” арештували також інші компанії, якими володіли російські олігархи. Серед них є й “Хелсі Україна”, в якій зберігаються медичні дані всіх українців, які підписали декларації з сімейними лікарями.

Водночас зазначається, що за даними певних джерел, ці олігархи саме контролюють, а не володіють 100% акцій компанії.

В Київстар вже прокоментували ситуацію. Зазначають, що компанія продовжує працювати у звичайному режимі та надавати високоякісні послуги цифрового електронного зв’язку 24 мільйонам абонентів. Також в компанії наголошують, що “Київстар” є надійним партнером держави та суспільства, сплативши понад 15 мільярдів гривень податків та зборів лише з часу повномасштабного вторгнення російських окупантів. Також компанія пожертвувала близько 1,4 мільярда гривень для подолання наслідків війни та наближення нашої спільної перемоги над ворогом.

Як стверджують в пресслужбі “Київстар”, підсанкційна особа не є кінцевим бенефіціарним власником “Київстар”, тож російські олігархи не впливають на діяльність компанії та не отримує жодної фінансової чи іншої вигоди.

Зазначена вище підсанкційна особа є міноритарним акціонером люксембурзької компанії LetterOne, що є міноритарним акціонером міжнародної телекомунікаційної групи VEON. Ще в лютого 2022 року, одразу після вторгнення окупантів, його було усунуто від будь-яких управлінських та бізнесових процесів в компаніях LetterOne та VEON, а активи російського олігарха в компанії LetterOne заморожені через накладання фінансових санкцій Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила російському олігарху Михайлу Фрідману про підозру в фінансуванні агресії російської федерації проти України.