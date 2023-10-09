Касается всех абонентов Киевстар: власти приняли судьбоносное решение

Все активы компании “Киевстар” арестовал суд. Активы контролировали российские олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Напомним, что российские олигархи контролировали активы через нидерландскую компанию VEON Ltd. Кроме частного акционерного общества “Киевстар” арестовали также другие компании, которыми владели российские олигархи. Среди них есть и “Хелси Украина”, в которой хранятся медицинские данные всех украинцев, подписавших декларации с семейными врачами.

В то же время отмечается, что по данным определенных источников, эти олигархи именно контролируют, а не владеют 100% акций компании.

В Киевстар уже прокомментировали ситуацию. Отмечают, что компания продолжает работать в обычном режиме и предоставлять высококачественные услуги цифровой электронной связи 24 миллионам абонентов. Также в компании отмечают, что “Киевстар” является надежным партнером государства и общества, заплатив более 15 миллиардов гривен налогов и сборов только со времени полномасштабного вторжения российских оккупантов. Также компания пожертвовала около 1,4 миллиарда гривен для преодоления последствий войны и приближения нашей общей победы над врагом.

Как утверждают в пресс-службе “Киевстар”, подсанкционное лицо не является конечным бенефициарным владельцем “Киевстар”, поэтому российские олигархи никоим образом не влияют на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды.

Указанное выше подсанкционное лицо является миноритарным акционером люксембургской компании LetterOne, которая является миноритарным акционером международной телекоммуникационной группы VEON. Еще в феврале 2022 года, сразу после вторжения оккупантов, он был отстранен от любых управленческих и бизнес-процессов в компаниях LetterOne и VEON, а активы российского олигарха в компании LetterOne заморожены из-за наложения финансовых санкций Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила российскому олигарху Михаилу Фридману о подозрении в финансировании агрессии российской федерации против Украины.