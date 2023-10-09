Стосується всіх українських пенсіонерів: який документ більше не потрібен

В Україні хочуть скасувати паперові пенсійні посвідчення. В Пенсійному фонді заявляють, що електронне посвідчення має таку ж юридичну силу як і звичне для більшості пенсіонерів паперове.

В Пенсійному фонді пропонують зміни в виготовленні пенсійних посвідчень та повністю перейти на електронні посвідчення пенсіонера.

Наразі нововведення передбачає можливість відмовитися від паперового пенсійного посвідчення на користь електронного. Проєкт постанови вже опублікований на сайті Федерації профспілки для обговорення з громадськістю.

Відповідно цьому проєкту. особа, якій призначили пенсію, може отримати пенсійне посвідчення без виготовлення паперового документа. Е-пенсійне посвідчення буде мати таку ж юридичну силу та термін дії, що і звичайне паперове посвідчення. Такі нововведення значно спростять процедуру отримання пенсійних посвідчень та дозволять українцям зручніше та швидше використовувати цей вид документа.

Як отримати е-пенсійне посвідчення в Україні

Для того, щоб отримання електронне посвідчення людина повинна користуватися Порталом Дія та мобільним додатком цього порталу. Посвідчення пенсіонера буде мати унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код і так далі), з допомогою якого можна буде отримати дані про призначення пенсії з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та передавати його в Портал Дія.

Нагадаємо, що вже в січні 2024 року в Україні зросте максимальна та мінімальна пенсії. Це пов’язано зі зростанням мінімальної заробітної плати, яка зросте до 7 100 гривень замість 6 700, що є зараз. Також наступної весни, ймовірно, в березні пройде масштабна індексація пенсійних виплат з застосуванням спеціальних пенсійних балів. Таким чином в уряді намагаються зробити пенсійні виплати більш справедливими для пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок понад десять років тому, адже їх виплати ледь не на тисячу гривень менші за виплати тих осіб, що стали пенсіонерами два-три роки тому.