Касается всех украинских пенсионеров: какой документ больше не нужен

В Украине хотят отменить бумажные пенсионные удостоверения. В Пенсионном фонде заявляют, что электронное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и привычное для большинства пенсионеров бумажное.

В Пенсионном фонде предлагают изменения в изготовлении пенсионных удостоверений и полностью перейти на электронные удостоверения пенсионера.

Сейчас нововведение предусматривает возможность отказаться от бумажного пенсионного удостоверения в пользу электронного. Проект постановления уже опубликован на сайте Федерации профсоюза для обсуждения с общественностью.

Согласно этому проекту, лицо, которому назначили пенсию, может получить пенсионное удостоверение без изготовления бумажного документа. Е-пенсионное удостоверение будет иметь такую же юридическую силу и срок действия, что и обычное бумажное удостоверение. Такие нововведения значительно упростят процедуру получения пенсионных удостоверений и позволят украинцам удобнее и быстрее использовать этот вид документа.

Как получить е-пенсионное удостоверение в Украине

Для того чтобы получить электронное удостоверение человек должен пользоваться Порталом Дія и мобильным приложением этого портала. Удостоверение пенсионера будет иметь уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код и так далее), помощью которого можно будет получить данные о назначении пенсии из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и передавать его в Портал Дія.

Напомним, что уже в январе 2024 года в Украине вырастет максимальная и минимальная пенсии. Это связано с ростом минимальной заработной платы, которая вырастет до 7 100 гривен вместо 6 700, что есть сейчас. Также следующей весной, вероятно, марте пройдет масштабная индексация пенсионных выплат с применением специальных пенсионных баллов. Таким образом в правительстве пытаются сделать пенсионные выплаты более справедливыми для пенсионеров, что вышли на заслуженный отдых более десяти лет назад, ведь их выплаты чуть ли не на тысячу гривен меньше выплат тех лиц, которые стали пенсионерами два-три года назад.