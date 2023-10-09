Багато кошатників роблять неправильно: ветеринар сказав, як часто має їсти кішка

Безліч людей мають вдома кішку, а дехто навіть не одну. Звісно кожен хоче аби улюбленець зростав здоровим на радість всім членам родини. Однак інколи, виключно з добрими намірами, господарі роблять своїй же кішці гірше. Наприклад, надто часто її годують. Більшість скажуть, а як же не дати коту їсти, якщо він м’явучить, просить і накидається на добавку так наче й зовсім нічого не їв. Ветеринари кажуть, що в такому випадку потрібна витримка самого господаря, адже переїдання для кота дуже небезпечне. До речі, орієнтуватися потрібно не на розмір однієї порції, а на денну норму, яка прописана для кішки у тому чи іншому віці.
«Можна годувати по годинах, поєднавши годівлю зі своїм прийомом їжі. Можна чекати, поки кішка сама не попросить їжі, а можна залишити корм для вихованця у вільному доступі, а він сам розбереться коли і що. Але який би спосіб не вибрав власник, головне, не перевищувати норму, яку належить на добу», — зазначила лікар.
Чим небезпечне переїдання для кішки?
В першу чергу — це ожиріння, яке у котів тягне за собою низку небезпечних для життя захворювань. Варто зазначити, що ожиріння для кота — це вже коли його вага вища на 20% від норми. Наприклад, якщо норма 10 кг, а кіт важить 12, то це ожиріння. В результаті кіт стає малорухливим, адже він банально має менше енергії. Якість життя вашого улюбленця різко погіршуватиметься.
Від зайвої ваги в першу чергу страждає серце, також, такі коти схильні до захворювання на діабет. З’являються проблеми з хребтом та суглобами, адже вони не розраховані на подібні навантаження. Кіт легко може травмуватись, наприклад, навіть зламати лапу стрибнувши з висоти. Також від ожиріння сильно страждає печінка.
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