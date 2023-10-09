Многие кошатники делают неправильно: ветеринар сказал, как часто должна есть кошка

Множество людей имеют дома кошку, а некоторые даже не одну. Конечно каждый хочет, чтобы любимец рос здоровым на радость всем членам семьи. Однако иногда, исключительно с благими намерениями, хозяева делают своей же кошке хуже. К примеру, слишком часто ее кормят. Большинство скажут, а как же не дать коту есть, если он мяучит, просит и набрасывается на добавку так, будто и вовсе ничего не ел. Ветеринары говорят, что в данном случае нужна выдержка самого хозяина, ведь переедание для кота очень опасно. Кстати, ориентироваться нужно не на размер одной порции, а на дневную норму, прописанную для кошки в том или ином возрасте.

«Можно кормить по часам, соединив кормление со своим приёмом пищи. Можно ждать, пока кошка сама не попросит еды, а можно оставить корм для питомца в свободном доступе, а он сам разберется когда и что. Но какой бы способ ни выбрал собственник, главное, не превышать норму, которая положенная на сутки», — отметила врач.

Чем опасно переедание для кошки?

В первую очередь это ожирение, которое у кошек влечет за собой ряд опасных для жизни заболеваний. Стоит отметить, что ожирение для кота — это когда его вес выше на 20% от нормы. К примеру, если норма 10 кг, а кот весит 12, то это ожирение. В результате кот становится малоподвижным, ведь у него банально меньше энергии. Качество жизни вашего любимца будет резко ухудшаться.

От лишнего веса в первую очередь страдает сердце, также такие коты подвержены заболеванию диабетом. Появляются проблемы с позвоночником и суставами, они ведь не рассчитаны на подобные нагрузки. Кот легко может травмироваться, например, даже сломать лапу прыгнув с высоты. Также от ожирения сильно страдает печень.