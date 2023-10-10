Експерти розповіли, які продукти категорично не можна їсти з хлібом: ви будете здивовані

Хліб є практично у кожному домі. Це один з базових продуктів харчування без котрого більшість не уявляють свого життя. Левова частка людей з хлібом їсть майже все: супи, різноманітні салати, ті ж бутерброди, чи навіть макарони. Однак дипломовані фахівці зі здорового харчування кажуть, що деякі поєднання є вкрай шкідливими для здоров’я. Що їсти з хлібом не можна і чому? Давайте подивимось.

Шість продуктів, які не можна їсти з хлібом

Нараховано аж шість продуктів, чи то повноцінних страв, які не можна їсти з хлібом.

І це:

Газовані напої. Їсти, наприклад, бутерброд і запивати його газованою солодкою водою дуже небезпечно. Газована вода сприятиме швидкому засвоєнню вуглеводів, які є в хлібові. Як результат, рівень цукру в крові сильно стрибне. Особливо це небезпечно для людей з діабетом. Молоко. Популярне з дитинства поєднання, однак теж зовсім не корисне. Воно може призвести до здуття т а підвищеного газоутворення. Як варіант, обирайте молоко з максимальною низьким рівнем жирності. Масло. Знову ж, хліб з маслом здається справжнісінькою базою, однак від таких бутербродів краще відмовитися. Це поєднання занадто калорійне і провокує ожиріння. Як альтернативу маслу можна обрати свіже авокадо. Страви з картоплі. Це два продукти з великим вмістом вуглеводів, які підвищують ризик появи високого рівня цукру в крові та зайвих кілограмів. Снеки. Звісно мало хто їсть хліб з чіпсами або солоними горішками, однак якщо ви часом полюбляєте такі дивні поєднання, то позбувайтесь цієї звички. Великий вміст солі провокує підвищення артеріального тиску і проблеми з серцем. Варення. І тут багато хто сильно здивується, адже їсти хліб з варенням всі звикли ще змалку. На жаль цей дует надто калорійний. Варення краще додавати до чаю, або різноманітних каш, наприклад, вівсяної.

А от, що дійсно краще їсти з хлібом, то це риба та м’ясо. Найкориснішим вважається сірий хліб.