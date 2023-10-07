3600 гривен на одного члена семьи: украинцы могут оформить новую социальную помощь

Украинцам, которые пострадали от войны и дальше продолжают всячески помогать финансово. Им ежемесячно выплачивает средства государство, а также благотворительные отечественные и международные организации. В основном любая помощь, от какого бы то ни было фонда, имеет постоянный размер и это 2200 на одного члена семьи. Сейчас украинцы имеют возможность оформить большую сумму. А именно 100 долларов, или 3600 гривен на одного члена семьи, от Эстонского Совета по делам беженцев. Эта помощь нацелена на отдельные категории населения, а также на жителей узкого перечня областей.

Размеры помощи в любой момент могут просмотреть

“Гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи наиболее уязвимым пострадавшим от войны людям. С 1 октября, уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2220 грн. Обратите внимание, что другие организации, оказывающие денежную помощь, могут изменить сумму позже”, — говорится на сайте вышеупомянутой организации.

То есть, из этих слов можно понять, что не только Эстонский Совет, но и другие фонды вскоре повысят размер помощи, однако именно эта организация первой это сделала.

Их выплата ориентирована на жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. То есть находящихся на линии фронта или частично находятся в оккупации.

Сейчас заявку на выплату могут подавать разные категории населения, ведь помощь многоцелевая, но, конечно же, среди заявок приоритет будут отдавать тем, кто больше всего пострадал от войны. Или тем, кто в целом относится к уязвимым категориям населения, например, многодетные семьи, люди с инвалидностью и т.д.

Подать предварительную заявку на получение выплаты можно по телефону: 067 10 52 803. В разговоре с представителем организации будет определено подходите ли вы под заданные параметры, и если да, ваш номер добавят в список тех, кому помощь будет начислена. Выплачиваться она будет в течение трех месяцев.