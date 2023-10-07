Змінилися правила нарахування плати за газ: скільки будемо платити за жовтень

З 1 жовтня в Україні змінилися правила розрахунку платежів за транспортування газу. Мінімальна вартість доставки газу зменшиться, але оновлення торкнеться не всіх.

Таке рішення прийняла Нацкомісія з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила дозволяють платити лише за ті прилади, які підключені до мережі. Таким чином мінімальні суми за транспортування газу будуть наступними:

Якщо у вас лише газова плита — платити доведеться за 3,25 кубометра;

Якщо є газова плита та колонка для підігріву воду — платити доведеться за 105 кубометра;

Якщо ви користуєтесь газом для всього, включно з опаленням, то платити доведеться за 21,6 кубометра.

Оновлення торкнеться невеликої кількості споживачів. Мова йде про тих українців, які не проживають у своїх домівках та квартирах, витрачають дуже мало газу або ж тільки заселилися до нової квартири.

Як приклад Нацкомісія навела умовну сім’ю. Чернівецької області з мінімальними обсягами споживання в попередній період. Сказано, що мова йде про споживачів з опломбованим обладнанням — газовим котлом та водонагрівачем.

Для такої сім’ї економія складе 45,6 гривень на місяць або 547,25 гривень на рік. При цьому варто враховувати, що в різних населених пунктах тарифи на доставку газу відрізняються в рази.

Для прикладу, в 2023 році тарифи для киян склали лише 38 копійок за кубометр, а в Вінницькій області ціна досягла 2,95 гривень. Тобто плата за транспортування в різних областях України може відрізнятися в рази.

Загалом плата за розподіл газу спрямовується на утримання та ремонт газових трубопроводів. Тариф залежить від довжини трубопроводів та кількості газу, який по них прокачують.

Протягом року побутовим споживачам кожен місяць нараховується однакова вартість доставки газу, незалежно від поточних обсягів споживання. Кількість використаного палива враховується при розрахунку тарифу на наступний рік.