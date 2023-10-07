3600 гривень на одного члена сім’ї: українці можуть оформити нову соціальну допомогу

Українцям, які постраждали від війни й надалі продовжують всіляко допомагати фінансово. Їм щомісячно виплачує кошти держава, а також різноманітні благодійні вітчизняні та міжнародні організації. Здебільшого будь-яка допомога, від якого б то не було фонду, має сталий розмір і це 2200 на одного члена родини. Наразі, українці мають можливість оформити більшу суму. А саме 100 доларів, або 3600 гривень на одного члена сім’ї, від Естонської Ради у справах біженців. Ця допомога націлена на окремі категорії населення, а також мешканців вузького переліку областей.

Розмір допомоги у будь-який момент можуть переглянути

“Гуманітарні організації в Україні переглянули розмір щомісячних виплат багатоцільової грошової допомоги найбільш вразливим постраждалим від війни людям. З 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 220 грн. Зверніть увагу, що інші організації, які надають грошову допомогу, можуть змінити суму пізніше”, – йдеться на сайті вищезгаданої організації.

Тобто з цих слів можна зрозуміти, що не лише Естонська Рада, а й інші фонди невдовзі підвищать розмір допомоги, однак саме ця організація першою це зробила.

Наразі їхня виплата зорієнтована на мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. Тобто тих, що знаходяться на лінії фронту, чи частково перебувають в окупації.

Наразі заявку на виплату можуть подавати різні категорії населення, адже допомога багатоцільова, але звісно ж серед заявок пріоритет віддаватимуть тим, хто найбільше постраждав від війни. Або ж тим, хто загалом відноситься до вразливих категорій населення, наприклад, багатодітні родини, люди з інвалідністю тощо.

Подати попередню заявку на отримання виплати можна за номером телефону: 067 10 52 803. В розмові з представником організації буде визначено чи підходите ви під задані параметри, і якщо так, ваш номер додадуть до списку тих, кому допомога буде нарахована. Виплачуватиметься вона протягом трьох місяців.