Части украинцев выплатят более 500 евро, но есть несколько условий

Украинцы, которые находятся в Польше, могут получить неплохую денежную помощь. Однако есть условие – лицо не должно ранее получать выплаты от других гуманитарных организаций на территории Польши.

В течение трех месяцев украинцы могут получать по 820 злотых, это примерно 177 евро. Выплачивать средства будут на каждого человека, то есть, если заявку на выплату подает мать с двумя детьми, то вышеупомянутая сумма умножится на три. Средства будет выплачивать международная организация PCPM.

Претендовать на денежную помощь могут украинцы, которые приехали в Польшу после 15 февраля 2023 года и получили статус беженцев. Обращаться для получения выплаты могут беженцы из Украины в таких городах и округах Польши: Варшава, Люблин, Познань, Торунь, Быдгощ, Катовице, Лодзь и Щецин.

Денежную помощь можно получить только при условии, если лицо ранее не получало других видов выплат от гуманитарных организаций на территории Польши. Выплаты можно получать максимум на пять человек в семье. Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, нужно заполнить онлайн форму по этой ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdLXDD1Qq–sFL5GSRRbOo8VkBeiOzEDGMAAhud3rukiFAw/viewform?fbzx=-7623861297424657450. После обработки заявок с вами свяжется представитель организации.

Отметим, что немало международных организаций поддерживают украинцев как в Украине, так и за рубежом. На днях сообщалось, что ООН выделила средства на помощь украинцам. Речь идет о $123 млн для прохождения этой зимы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев определило приоритетность адресной помощи в зимний период с сентября 2023 года по февраль 2024 года для “900 000 уязвимых, перемещенных и пострадавших от войны людей в Украине”.

Там, где выдача наличных невозможна, ООН и партнеры будут раздавать обогреватели и непродовольственные товары, а также предоставлять жилье и помогать арендовать жилье. Это может существенно помочь самым уязвимым категориям населения.