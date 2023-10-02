Життя одразу 3 знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову: гороскоп на жовтень

Жовтень буде досить складним, адже на нього припаде одразу два потужні затемнення. 14 жовтня відбудеться сонячне кільцеве затемнення, а 28 — часткове місячне. Це означає, що абсолютно всіх чекають зміни. Але три знаки зодіаку ці зміни торкнуться набагато сильніше за інших.

Овен

Вас та вашого партнера чекають великі зміни, але попри все ви залишитеся разом. Нових висот ви теж досягнете разом. Відкиньте всі страхи, адже жовтень дуже сприятиме змінам. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та навчіться висловлювати думку.

В жовтні сімейні справи будуть вимагати від вас більше часу. В професійному середовищі можуть з’явитися нові можливості. Знайдіть час обдумати своє теперішнє життя та намагайтеся змінити його в кращу сторону. Небесні тіла всіляко цьому сприятимуть.

Телець

Цього місяця вас переповнюватиме оптимізм, що дозволить прийняти важливі зміни. Ясність розуму дозволить адекватно оцінювати ситуацію та створити міцну опору в житті.

Ви досягли неймовірних навичок в роботі, це дозволить покорити нові вершини в кар’єрі. Однак варто дотримуватися балансу між роботою та особистим життя. Цей жовтень — чудовий час для того, щоб почати нову справу. Вашої енергії достатньо для того, щоб змінити своє життя на краще. Достатньо лише прислухатися до поклику серця та впевнено йти вперед.

Лев

У вашому житті починається новий період, який відкриє можливості для подальшого досягнення цілей. Пора відпустити ті ситуації, які довго вас обтяжували. Приймайте рішення та сміливо рухайтеся вперед. Таким чином ви створите плацдарм для нових шансів. Дорога до успіху відкрита перед вами, тож не потрібно боятися примарних перешкод. Однак в розпалі ваших амбіцій важливо знаходити час для відпочинку та хобі. Ставтесь до вашого відпочинку наче до винагороди.