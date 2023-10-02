Жизнь сразу 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову: гороскоп на октябрь

Октябрь будет достаточно сложным, ведь на него придется сразу два мощных затмения. 14 октября произойдет солнечное кольцевое затмение, а 28 – частичное лунное. Это означает, что абсолютно всех ждут перемены. Но три знака зодиака эти изменения коснутся гораздо сильнее остальных.

Овен

Вас и вашего партнера ждут большие перемены, но несмотря на все вы останетесь вместе. Новых высот вы тоже достигнете вместе. Отбросьте все страхи, ведь октябрь будет очень способствовать изменениям. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и научитесь выражать мнение.

В октябре семейные дела будут требовать от вас больше времени. В профессиональной среде могут появиться новые возможности. Найдите время обдумать свою нынешнюю жизнь и постарайтесь изменить ее в лучшую сторону. Небесные тела будут всячески этому способствовать.

Телец

В этом месяце вас будет переполнять оптимизм, что позволит принять важные изменения. Ясность ума позволит адекватно оценивать ситуацию и создать прочную опору в жизни.

Вы достигли невероятных навыков в работе, это позволит покорить новые вершины в карьере. Однако стоит соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Этот октябрь – отличное время для того, чтобы начать новое дело. Вашей энергии достаточно для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Достаточно лишь прислушаться к зову сердца и уверенно идти вперед.

Лев

В вашей жизни начинается новый период, который откроет возможности для дальнейшего достижения целей. Пора отпустить те ситуации, которые долго вас тяготили. Принимайте решения и смело двигайтесь вперед. Таким образом вы создадите плацдарм для новых шансов. Дорога к успеху открыта перед вами, поэтому не нужно бояться призрачных препятствий. Однако в разгар ваших амбиций важно находить время для отдыха и хобби. Относитесь к вашему отдыху как к вознаграждению.