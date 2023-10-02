Тарифи на газ і світло можуть зрости втричі: такі умови Україні озвучили США

В Україні від початку війни діє мораторій на газ. Його ціну обіцяли не підвищувати, як мінімум до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після. Однак вже неодноразово обговорювались можливості скасувати цю пільгу, адже, мовляв, ринкова ціна газу в декілька разів дорожча ніж та, яку платить населення. Стосовно світла, то вартість електроенергії вже зростала, і експерти кажуть, що ця тенденція буде продовжуватись ще як мінімум один два рази впродовж наступного року. Та виявляється, подорожчання може трапитися зовсім скоро і в трикратному розмірі. Таку вимогу, мовляв, висунули США Україні задля “лібералізації тарифів”.

Інформацію озвучили низка ЗМІ

Ця інформація вже прозвучала в одному з сюжетів ТСН. Вказується, що США рекомендують Україні втричі підвищити тарифи на газ та світло задля того, щоб їх лібералізувати. Також, мовляв, ця умова прописана у Меморандумі з міжнародним валютним фондом (МВФ).



В Уряді своєю чергою обіцяють, що тарифи не зростуть, як мінімум до кінця опалювального сезону, однак експерти такої впевненості не мають. Деякі фахівці кажуть, що термін реалізації вимог США може бути розтягнутим максимум на 12 місяців. Після цього тарифи можуть зрости наступним чином:

До кінця 2024 року електроенергія коштуватиме приблизно 5-6 гривень за кВт-год. Газ коштуватиме замість 8 гривень мінімум 11-12, але можливо й усі 15 гривень за куб. Тарифи на гарячу воду зростуть приблизно на 30-50% (не враховуючи компенсації від державного та місцевих бюджетів).

Це, мовляв, ще дуже лояльні цифри, однак тарифи можуть стати ще вищими. Експерт Олег Пензін додає, що умова про підвищення тарифів прописана в договорі між Україною та МВФ, однак український уряд до останнього її ігнорував. Довго ігнорувати це питання не вдасться, і невдовзі тарифи таки посунуться зі свого місця незважаючи на те, що в країні шалена інфляція, а пенсії й зарплати залишаються на старому рівні.