Військових стане більше: в Україні хочуть змінити вік для служби у ЗСУ

Наразі військовозобов’язаними вважаються чоловіки у віці від 18 до 60 років. Всі хто старше звільнені від мобілізації, та можуть вільно перетинати кордон і тому подібне. Однак невдовзі це може змінитися. У Верховній Раді задумались над тим, щоб підвищити цю верхню межу до 70 років. Щоправда, стосуватиметься це лише вищого офіцерського складу. Всі хто нижче за званням, мали б бути придатними до служби до 65 років включно.

Поки що є лише проєкт такого закону

На даному етапі — це всього лише проєкт, який зареєстровано на сайті парламенту і він містить рекомендації щодо внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України “Про військові обов’язки та військову службу”.

Згідно з цією статтею, станом на сьогодні для рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу максимальний вік, який дозволяє їм служити в Збройних Силах України — 60 років. Для вищого офіцерського складу — це 65 років. Відповідно ці цифри хочуть посунути до 65 і 70 років відповідно.

Наразі невідомо, чи такі зміни будуть впроваджені й, чи виглядатимуть вони саме таким чином, адже не виключення, що все ще можуть змінити та доповнити.

Мобілізаційні плани виконувати не вдається

Ймовірно така ідея мала місце через погане виконання мобілізаційних планів. Різні ТЦК стверджують, що їм вдається мобілізувати близько 20-30% зі 100% потрібних. Дуже багато чоловіків ухиляються від повісток, не приходять до військкомату для уточнення даних, і навіть ігнорують ТЦК при першому отриманні повістки.

Варто нагадати, що останній пункт передбачає штраф, через що боржника вносять у спеціальний реєстр і банк може заблокувати йому всі активні рахунки. Блокування знімається лише після погашення штрафу, який передбачає появу в ТЦК для того, аби віддати їм потрібну квитанцію.