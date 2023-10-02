Частині українців виплатять понад 500 євро, але є кілька умов

Українці які перебувають в Польщі можуть отримати непогану грошову допомогу. Однак є умова — особа не повинна раніше отримувати виплати від інших гуманітарних організацій на території Польщі.

Протягом трьох місяців українці можуть отримувати по 820 злотих, це приблизно 177 євро. Виплачуватимуть кошти на кожну людину, тобто, якщо заявку на виплату подає матір з двома дітьми, то вищезгадана сума помножиться на три. Кошти виплачуватиме міжнародна організація PCPM.

Претендувати на грошову допомогу можуть українців, які приїхали до Польщі після 15 лютого 2023 року та отримали статус біженців. Звертатися для отримання виплати можуть біженці з України в таких містах та округах Польщі: Варшава, Люблін, Познань, Торунь, Бидгощ, Катовіце, Лодзь та Щецин.

Грошову допомогу можна отримати лише за умови, якщо особа раніше не отримувала інших видів виплат від гуманітарних організацій на території Польщі. Виплати можна отримувати щонайбільше на п’ять осіб в сім’ї. Щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, потрібно заповнити онлайн форму за цим посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdLXDD1Qq–sFL5GSRRbOo8VkBeiOzEDGMAAhud3rukiFAw/viewform?fbzx=-7623861297424657450. Після опрацювання заявок з вами зв’яжеться представник організації.

Зазначимо, що чимало міжнародних організацій підтримують українців як в Україні, так і за кордоном. Днями повідомлялося, що ООН виділила кошти на допомогу українцям. Мова йде про $123 млн для проходження цієї зими

Управління верховного комісара ООН у справах біженців визначило пріоритетність адресної допомоги в зимовий період із вересня 2023 року до лютого 2024 року для “900 000 вразливих, переміщених і постраждалих від війни людей в Україні”.

Там, де видача готівки неможлива, ООН і партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також надаватимуть житло і допомагатимуть орендувати житло. Це дуже допоможе найбільш вразливим категоріям населення, адже вторгнення окупантів завдало жахливої шкоди.