Семьям с детьми выплатят по 10 000 гривен: как подать заявку

В Украине финансовую помощь выплатят семьям, в составе которых есть дети, получившие ранения или другие травмы в результате войны и находящиеся на территории страны или за ее пределами. Выплаты предоставляет организация “СОС Детские городки в Украине”. Финансовая помощь в размере десяти тысяч гривен выплачивают единоразово на каждого ребенка, который получил вред здоровью.

Для того чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить и отправить специальную форму. Сделать это можно онлайн по этой ссылке. В заявке нужно указать следующую информацию:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

полный адрес места жительства ребенка до события, во время которого и отметила травмы;

фактический адрес проживания ребенка на сегодня;

дату события (когда ребенок получил травмы);

информацию об обстоятельствах, которые повлекли за собой телесные повреждения;

вид травмы, которую получил ребенок из-за военных действий;

потребности ребенка и семьи в целом, кроме денежной помощи.

При этом обязательно нужно предоставить документы, которые подтвердят факт ранения ребенка.

Как сообщалось ранее, благотворительный фонд “Право на защиту” объявил о новой выплате украинцам. Ее могут получить украинцы из числа внутренних переселенцев и пострадавших от войны. Единственное условие – проживать в городе Сумы.

Известно, что денежную помощь могут получить:

Переселенцы, которые переехали после 24 февраля 2022 года;

Людям, которые не переезжали после 24 февраля 2022 года, но пострадали от войны (их жилье разрушено или повреждено, имущество уничтожено, нанесен вред здоровью, смерть близких, лица пострадали от подрыва Каховской ГЭС;

Люди, которые из-за войны покинули свои дома, но уже вернулись к постоянному месту жительства, в том числе из-за границы.

Им выплатят по две тысячи гривен в течение трех месяцев. Это хоть и небольшая сумма, но она может помочь людям, которые понесли значительный ущерб из-за вторжения российских оккупантов.