Сім’ям з дітьми виплатять по 10 000 гривень: як подати заявку

В Україні фінансову допомогу виплатять сім’ям, в складі яких є діти, які отримали поранення або інші травми в результаті війни та перебувають на території країни або за її межами. Виплати надає організація «СОС Дитячі містечка в Україні». Фінансова допомога в розмірі десяти тисяч гривень виплачують одноразово на кожну дитину, яка зазнала шкоди здоров’ю.

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити та надіслати спеціальну форму. Зробити це можна онлайн за цим посиланням . В заявці потрібно вказати наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

повну адресу місця проживання дитини до події, під час якої та зазначила травми;

фактичну адресу проживання дитина на сьогодні;

дату події (коли дитина зазнала травм);

інформацію про обставини, які потягнули за собою тілесні пошкодження;

вид травми, яку отримала дитина через воєнні дії;

потреби дитини та сім’ї загалом, окрім грошової допомоги.

При цьому обов’язково потрібно надати документи, які підтвердять факт поранення дитини.

Як повідомлялося раніше, благодійний фонд «Право на захист» оголосив про нову виплату українцям. Її можуть отримати українці з-поміж внутрішніх переселенців та постраждалих від війни. Єдина умова — проживати в місті Суми.

Відомо, що грошову допомогу можуть отримати:

Переселенці, які переїхали після 24 лютого 2022 року;

Людям, які не переїжджали після 24 лютого 2022 року, але постраждали від війни (їхнє житло зруйноване або пошкоджене, майно знищене, завдана шкода здоров’ю, смерть близьких, особи постраждали від підриву Каховської ГЕС;

Люди, які через війну покинули свої домівки, але вже повернулися до постійного місця проживання, в тому числі з-за кордону.

Їм виплатять по дві тисячі гривень протягом трьох місяців. Це хоч і невелика сума, але вона може допомогти людям, які зазнали значної шкоди через вторгнення російських окупантів