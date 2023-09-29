Украинцам следует готовиться к новому курсу валют: чего ждать уже с 1 октября

В октябре курс наличного доллара в Украине может вырасти. Представители банковского сектора прогнозируют, что в октябре американская валюта будет стоить в районе 37,5-40 гривен. Это несколько превышает прогноз курса к концу сентября (38,7-39 гривен).

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лисового. Ежедневные колебания в октябре не будут превышать 30-50 копеек. А спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку, в один и тот же момент) не будет превышать 30 копеек.

Банкир отмечает, что точно спрогнозировать как поведет себя наличный курс в октябре сложно. Все будет зависеть от многих факторов. Лисовой приводит несколько из них:

объемы международной финансовой помощи и системности получения средств;

дальнейшие действия Нацбанка по либерализации валютного рынка, в том числе возможность возвращения к плавающему курсу;

экспорт аграрной продукции;

начало нового отопительного сезона.

По подсчетам экспертов, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 гривен за доллар. До конца этой недели доллар будет где-то на уровне 38,7-39 гривен. Кроме того, рынок будет находиться в ожидании дальнейшей либерализации межбанка. В том числе свободных курсовых колебаний.

По состоянию на вчера, 27 сентября, курс наличного доллара показывал средние значения 37,6/38,3 гривны в покупке и продаже соответственно. По сравнению с прошлым днем это на 5 копеек меньше как в продаже, так и в покупке.

Снизилась стоимость американской валюты и в обменниках, там курс установлен на уровне 38,09 гривны при покупке и 38,2 гривны при продаже.

В то же время Национальный банк Украины не оставляет попыток вернуться к плавающему курсу доллара. Однако точную дату отмены ограничений не называют, ее просто нет. Действовать планируют постепенно, анализируя текущее состояние валютного рынка, спрос населения и множество других факторов.