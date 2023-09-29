Українцям слід готуватися до нового курсу валют: чого чекати вже з 1 жовтня

В жовтні курс готівкового долара в України може зрости. Представники банківського сектору прогнозують, що в жовтня американська валюта буде коштувати в районі 37,5-40 гривень. Це дещо перевищує прогноз курсу до кінця вересня (38,7-39 гривень).

За словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лісового. Щоденні коливання в жовтні не будуть перевищувати 30-50 копійок. А спред (різниця між кращими цінами заявок на продаж та на покупку, в один і той же момент) не буде перевищувати 30 копійок.

Банкір наголошує, що точно спрогнозувати як поведе себе готівковий курс в жовтні складно. Все буде залежати від багатьох факторів. Лісовий наводить кілька з них:

обсяги міжнародної фінансової допомоги та системності отримання коштів;

подальші дії Нацбанку з лібералізації валютного ринку, в тому числі можливість повернення до плаваючого курсу;

експорт аграрної продукції;

початок нового опалювального сезону.

За підрахунками експертів, можливий коридор на готівковому ринку може бути на рівні 37,5-40 гривень за долар. До кінця цього тижня долар буде десь на рівні 38,7-39 гривень. Крім того, ринок буде перебувати в очікуванні подальшої лібералізації міжбанку. В тому числі вільних курсових коливань.

Станом на вчора, 27 вересня, курс готівкового долара показував середні значення 37,6/38,3 гривні в покупці та продажі відповідно. Порівняно з минулим днем це на 5 копійок менше як в продажі, так і в покупці.

Знизилась вартість американської валюти і в обмінниках, там курс встановлений на рівні 38,09 гривень при покупці та 38,2 гривні при продажі.

Водночас Національний банк України не полишає спроб повернутися до плаваючого курсу долара. Однак точну дату скасування обмежень не називають, її просто немає. Діяти планують поступово, аналізуючи поточний стан валютного ринку, попит населення та безліч інших факторів.