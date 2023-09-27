Vodafone зробив популярну серед українців послугу безкоштовною для всіх

Українські мобільні оператори регулярно влаштовують різноманітні акції та вигідні пропозиції. Все задля того, аби залучити чи втримати якомога більше абонентів. Ось і зараз компанія Водафон анонсувала цікаву пропозицію в рамках котрої, абоненти отримають чудовий бонус. Запущено акцію, до котрої можуть долучатися як дійсні клієнти компанії, так і нові. В рамках акції користувачі можуть безкоштовно підключити на два місяці підписку Ютуб Преміум. Вона має чимало переваг порівняно зі звичайним Ютубом. Потім, коли два місяці зійде, підписку можна скасувати, або ж продовжувати нею користуватися, однак вже на платній основі — 90 гривень за місяць.

Які переваги має YouTube Premium?

YouTube Premium має низку переваг. Серед основного:

Можливість слухати музику чи переглядати відео навіть без доступу до Інтернету. Повна відсутність реклами. Тобто всі відеоролики без реклами, її немає взагалі. Нічого не перериває ваш перегляд контенту. Можливість слухати аудіо чи музику з вимкненим екраном. У звичайному Ютубі коли вимикаєш екран смартфона, відео призупиняється. В Ютуб Преміум музика продовжить звучати, що дуже зручно.

І тепер, абоненти Водафон повністю безкоштовно можуть користуватися всіма цими благами на безплатній основі протягом двох місяців.

Як підключити акцію?

Щоб підключити акцію потрібно оплатити свій поточний тарифний план, потім набрати комбінацію *313#, далі вам на смартфон прийде повідомлення з посиланням на яке треба перейти, щоб активувати ютуб преміум. Натискаєте “Спробувати безкоштовно” і заповнюєте номер банківської картки у магазині додатків. Якщо через два місяці не бажаєте продовжувати підписку на платній основі, то завчасно від неї від’єднайтесь.