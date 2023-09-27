Vodafone зробив популярну серед українців послугу безкоштовною для всіх

Українські мобільні оператори регулярно влаштовують різноманітні акції та вигідні пропозиції. Все задля того, аби залучити чи втримати якомога більше абонентів. Ось і зараз компанія Водафон анонсувала цікаву пропозицію в рамках котрої, абоненти отримають чудовий бонус. Запущено акцію, до котрої можуть долучатися як дійсні клієнти компанії, так і нові. В рамках акції користувачі можуть безкоштовно підключити на два місяці підписку Ютуб Преміум. Вона має чимало переваг порівняно зі звичайним Ютубом. Потім, коли два місяці зійде, підписку можна скасувати, або ж продовжувати нею користуватися, однак вже на платній основі — 90 гривень за місяць.
Які переваги має YouTube Premium?
YouTube Premium має низку переваг. Серед основного:
- Можливість слухати музику чи переглядати відео навіть без доступу до Інтернету.
- Повна відсутність реклами. Тобто всі відеоролики без реклами, її немає взагалі. Нічого не перериває ваш перегляд контенту.
- Можливість слухати аудіо чи музику з вимкненим екраном. У звичайному Ютубі коли вимикаєш екран смартфона, відео призупиняється. В Ютуб Преміум музика продовжить звучати, що дуже зручно.
І тепер, абоненти Водафон повністю безкоштовно можуть користуватися всіма цими благами на безплатній основі протягом двох місяців.
Як підключити акцію?
Щоб підключити акцію потрібно оплатити свій поточний тарифний план, потім набрати комбінацію *313#, далі вам на смартфон прийде повідомлення з посиланням на яке треба перейти, щоб активувати ютуб преміум. Натискаєте “Спробувати безкоштовно” і заповнюєте номер банківської картки у магазині додатків. Якщо через два місяці не бажаєте продовжувати підписку на платній основі, то завчасно від неї від’єднайтесь.
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