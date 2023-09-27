Vodafone сделал популярную среди украинцев услугу бесплатной для всех

Украинские мобильные операторы регулярно устраивают разнообразные акции и выгодные предложения. Все для того, чтобы привлечь или удержать как можно больше абонентов. Вот и сейчас компания Водафон анонсировала интересное предложение в рамках которого абоненты получат отличный бонус. Запущена акция, к которой могут приобщаться как действительные клиенты компании, так и новые. В рамках акции пользователи могут бесплатно подключить подписку Ютуб Премиум на два месяца. Она имеет немало преимуществ по сравнению с обычным Ютубом. Потом, когда два месяца сойдет, подписку можно отменить, или продолжать ею пользоваться, однако уже на платной основе — 90 гривен в месяц.

Какие преимущества у YouTube Premium?

YouTube Premium имеет ряд преимуществ. Среди основного:

Возможность слушать музыку или просматривать видео даже без доступа в Интернет. Полное отсутствие рекламы. То есть, все видеоролики без рекламы, ее нет вообще. Ничего не прерывает ваш просмотр контента. Возможность прослушивания аудио или музыку с выключенным экраном. В обычном ютубе когда выключаешь экран смартфона, видео приостанавливается. В Ютубе Премиум музыка продолжит звучать, что очень удобно.

И теперь абоненты Водафон полностью бесплатно могут пользоваться всеми этими благами на бесплатной основе в течение двух месяцев.

Как подключить акцию?

Чтобы подключить акцию, нужно оплатить свой текущий тарифный план, затем набрать комбинацию *313#, далее вам на смартфон придет сообщение со ссылкой на которое нужно перейти, чтобы активировать ютуб премиум. Нажимаете “Попробовать бесплатно” и заполняете номер банковской карты в магазине приложений. Если через два месяца не хотите продолжать подписку на платной основе, то заранее от нее отключитесь.