Служить будут все: нардепы нашли новый способ поиска уклонистов

Депутаты Верховной Рады Украины разработали изменения, которые помогут легче вычислять мужчин, уклоняющихся от призыва.

Поможет в этом новый законопроект, согласно которому Территориальные центры комплектования и социальной защиты будут получать все данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Информация будет передаваться из всех доступных реестров. Поэтому теперь избежать службы станет практически невозможно.

Многие мужчины пытаются избежать мобилизации и отказываются добровольно идти в Территориальные центры комплектования и социальной защиты для того, чтобы уточнить данные о себе.

Однако большинство из них все равно ходят на работу, платят налоги, посещают врачей, регистрируют транспортные средства, а иногда получают штрафы.

Соответственно все эти данные хранятся в электронных реестрах различных ведомств. Поэтому фактически, сегодня любой человек оставляет свой цифровой след в том или ином реестре.

Народные депутаты как раз на это и рассчитывают. Они разработали соответствующий законопроект точнее внесли изменения в закон “О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов”. Основа цель всех нововведений – идентификация лиц, которые могут быть призваны во время действия военного положения.

Известно, что министерство обороны будет иметь полную базу со всеми данными о мужчинах от центральных избирательных комиссий, от Государственной налоговой службы, от миграционной службы, от Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки от правоохранительных органов, включая реестры пограничников.

Все эти данные будут передаваться в электронной форме. В ней также обязательно будут указываться номера средств связи и адреса электронной почты.

Вероятно следом начнут вручать и электронные повестки. Но об этом пока молчат. А вот относительно того, удастся ли избежать электронной повестки, то вряд ли. Вооруженным силам нужно пополнять потери и менять людей, которые длительное время защищают нашу страну.