Служитимуть всі: нардепи знайшли новий спосіб пошуку ухилянтів

Депутати Верховної Ради України розробили зміни, які допоможуть легше вираховувати чоловіків, що ухиляють від призову.

Допоможе в цьому новий законопроєкт, відповідно до якого Територіальні центри комплектування та соціального захисту будуть отримувати всі дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Інформація передаватиметься зі всіх доступних реєстрів. Тож тепер уникнути служби стане практично неможливо.

Чимало чоловіків намагаються уникнути мобілізації та відмовляються добровільно йти до Територіальних центрів комплектування та соціального захисту для того, щоб уточнити дані про себе.

Однак більшість з них все одно ходять на роботу, сплачують податки, відвідують лікарів, реєструють транспортні засоби, а іноді отримують штрафи.

Відповідно всі ці дані зберігаються в електронних реєстрах різних відомств. Тож фактично, сьогодні будь-яка людина залишає свій цифровий слід в тому чи іншому реєстрів.

Народні депутати якраз на це і розраховують. Вони розробили відповідний законопроєкт точніше внесли зміни до закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Основа мета всіх нововведень — ідентифікація осіб, які можуть бути призвані під час дії воєнного стану.

Наразі відомо, що міністерство оборони буде мати повну базу зі всіма даними про чоловіків від центральних виборчих комісій, від Державної податкової служби, від міграційної служби, від Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки від правоохоронних органів, включно з реєстрами прикордонників.

Всі ці дані будуть передаватися в електронній формі. В ній також обов’язково будуть вказуватися номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Ймовірно слідом почнуть вручати й електронні повістки. Але про це поки мовчать. А от щодо того, чи вдасться уникнути електронної повістки, то навряд чи. Збройним силам потрібно поповнювати втрати та змінювати людей, які тривалий час боронять нашу країну.