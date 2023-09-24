Лише до кінця грудня: в Міненерго розповіли про нові тарифи на світло

В Міністерстві енергетики України вкотре наголосили, що Україна готова до зими, а відключення електроенергії не заплановані, але графіки відключень вже сформовані, хоч і не застосовуються. Водночас російські окупанти можуть внести свої корективи в плани енергетиків, якщо почнуть атакувати енергетичну інфраструктуру.

Щодо тарифів на електропостачання для населення, то їх підвищення не заплановане. Принаймні до кінця цього року, але імовірніше тарифи переглянуть вже після закінчення опалювального сезону, тобто не раніше квітня чи травня.

Тож ще раз наголосимо на тому, що енергосистема готова до зими, до того ж роботи з відновлення та ремонту пошкоджених об’єктів все ще триває, цьому сприяє тепла погода. До того ж енергетики вже вміють ліквідовувати наслідки ракетних атак та оперативно відновлювати електропостачання.

За словами очільника Міністерства енергетики, до кінця грудня цього року діє положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії з забезпечення доступною електроенергією населення. Це буде тривати до завершення опалювального сезону. Тож поки хвилюватися щодо підвищення тарифів не варто.

Зазначимо, що підвищення тарифів не дало очікуваного результату. Грошей більше не стало, адже мільйони українців просто не мають змоги сплачувати за комуналку.

Також очільник Міненерго наголосив на тому, що енергосистема України повністю готова до проходження цієї осені та зими з точки зору забезпечення ресурсами, підготовки систем генерації та передачі електроенергії.

Тож відключення можливі лише в разі нових атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Остання атака відбувалася 21 вересня. Остаточно невідомо, чи мав ворог на меті позбавити українців світла, але кілька областей залишились без електрики На щастя вже за кілька годин електропостачання вдалося відновити. Поки ситуація повністю стабільна та контрольована, але якщо ви ще не підготувалися до зими, саме час перевірити та докупити товари, які потрібні при блекауті.