Пора действовать: астрологи назвали самые благоприятные даты на эту осень

Астрологи рассказали о небольшом просвете для важных дел. Ну вот все мы дождались периода, когда ретроградность отходит и создаются небольшие коридоры для новых свершений и важных дел. Позади длинная ретро Венера и более короткий ретро Меркурий, который еще только начинает набирать обороты.

Благоприятный период сейчас будет относительно недолгий, поэтому постарайтесь уложиться в эти временные рамки, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. В промежуток с 20 сентября по 4 октября – лучшее время для важных дел в целом, а также с 20 сентября по 29 сентября – отличное время для начинаний на растущей Луне.

Относительно того, какие дни лучшие в этом периоде, если рассматривать в целом для всех людей, то это 20, 21,24, 25 и 26 сентября до 15:38. Каждый из этих дней подходит для совершения различных дел и новых стартов. Поэтому лучше собраться с силами и начать действовать. Планируя большие дела, стоит проконсультироваться с астрологом. Однако если такой возможности нет, то можно выбрать хотя бы интуитивно то время и день, который кажется вам наиболее привлекательным.

В октябре нас ожидает период затмений, который сделает неблагополучным для важных дел почти весь месяц. А вот что касается ноября, то наоборот, почти весь месяц будет благоприятным для больших дел. Вы сможете достичь успеха без всякого напряжения. Но там все равно нужно будет планировать дела под определенные числа, потому что в астрологии – чем меньше обобщений и чем больше индивидуальности, тем лучше. Так что мы советуем следить за прогнозами астрологов.

А для тех кто сомневается, стоит понимать, что небесные тела так или иначе влияют на нашу жизнь. Многим людям придает уверенности знание о том, что небесные тела будут способствовать вашим свершениям. Это оказывает своеобразное психологическое воздействие и помогает увереннее идти к цели даже в сложное время.