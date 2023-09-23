Квартира в Києві за 20 000 доларів: стало відомо, який вигляд має таке бюджетне житло

На вторинному ринку нерухомості в Києві найдешевша однокімнатна квартира коштує 18 тисяч доларів. За ціною до 20 тисяч доларів на ринку є кілька пропозицій житла. Однак всі квартири маленькі та потребують ремонту.

Згідно з даними великого порталу нерухомості, найдешевша квартира на ринку нерухомості коштує лише 18 тисяч доларів. За ці гроші можна придбати житло площею всього 13,5 квадратів. Це набагато менше за мінімальну площу однокімнатної квартири відповідно до будівельних норм.

Як видно з оголошення, мова йде про смарт квартиру на першому поверсі цегляного дому. Житло розташоване за адресою вул. Миколаївська 99а. У квартирі вибиті всі стіни, є окреме приміщення з ванною. До метро «Вокзальна» лише 7 хвилин на електричці, а до найближчої зупинки транспорту — 10 хвилин пішки.

За 19,5 тисяч доларів можна придбати вже більш-менш пристойне житло з площею 24,3 кв. м. Перевага цього варіанту — відносно непоганий стан, тож на перший час можна заселитися без ремонту. При цьому, судячи з фото, ванна кімната потребує ремонту.

Квартира розташована на проспекті Соборності 5а. Це малосімейка. В оголошенні сказано, що в квартирі «велика кухня», але відповідно до характеристик її площа складає лише 5 квадратів. При цьому в квартирі замінені вікна, є лічильника. Квартира потребує лише косметичного ремонту.

Також за 19,5 тисяч доларів можна придбати квартиру, площею 20 квадратів. Вона розташована в 10 хвилинах пішого ходу від метро «Академмістечко». Квартира потребує ремонту.

Площа кухні всього 5 квадратів, кімната — 12,5 кв.м. Житло розташоване на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. Із недоліків цього житла — туалет та умивальних розташовані фактично при вході до квартири. Однак зважаючи на ціну, це все-таки непоганий варіант.

Однак з покупкою дешевого житла потрібно бути обережним, адже часто таке помешкання має проблеми з документами, комунальні борги і так далі.