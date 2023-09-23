Пора діяти: астрологи назвали найсприятливіші дати на цю осінь

Астрологи розповіли про невеликий просвіт для важливих справ. Ну от всі ми дочекалися періоду, коли ретроградність відходить і створюються невеликі коридори для нових звершень та важливих справ. Позаду довга ретро Венера та більш короткий ретро Меркурій, який ще тільки починає набирати оберти.

Сприятливий період зараз буде відносно недовгий, тому постарайтеся вкластися в ці часові рамки, щоб змінити власне життя на краще. В проміжок з 20 вересня до 4 жовтня — найкращий час для важливих справ загалом, а також з 20 вересня до 29 вересня — чудовий час для починань на зростаючому Місяці.

Щодо того, які дні найкращі в цьому періоді, якщо розглядати загалом для всіх людей, то це 20, 21,24, 25 та 26 вересня до 15:38. Кожен з цих днів підходить для звершення різних справ та нових стартів. Тому краще зібратися з силами та почати діяти. Плануючи великі справи, варто проконсультуватися з астрологом. Однак якщо такої можливості немає, то можна обрати хоча б інтуїтивно той час та день, який здається вам найбільш привабливим.

В жовтні нас очікує період затемнень, який зробить неблагополучним для важливих справ майже весь місяць. А от що стосується листопаду, то навпаки, майже весь місяць буде сприятливим для великих справ. Ви зможете досягнути успіху без жодної напруги. Але там все одно потрібно буде планувати справи під певні числа, тому що в астрології — чим менше узагальнень і чим більше індивідуальності, тим краще. Тож ми радимо стежити за прогнозами астрологів.

А для тих хто сумнівається, варто розуміти, що небесні тіла так чи інакше впливають на наше життя. Багатьом людям додає впевненості знання про те, що небесні тіла будуть сприяти вашим звершенням. Це чинить своєрідний психологічний вплив та допомагає впевненіше йти до мети навіть у складний час.